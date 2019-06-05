قافلة إغاثة عاجلة إلى بلدية غات

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة سالم الحصادي، أمس الثلاثاء، إن الحكومة سيرت شاحنات تحمل مواد إغاثة عاجلة إلى بلدية غات جنوب غرب البلاد والتي اجتاحتها السيول الغزيرة الاثنين، متوقعا أن تصل القافلة إلى المدينة اليوم الأربعاء.

وأوضح الحصادي أن القافلة تحتوي على مواد غذائية (سلع تموينية أساسية) ومستلزمات طبية ووقود، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبدالله الثني طالب بتسيير القافلة بشكل عاجل على أن تليها شحنات أخرى.

وأوضح الحصادي، أنهم باشروا «بجمع قاعدة بيانات عن الأسر المتضررة والنازحة، خصوصًا أن السيول اجتاحات مناطق بأكملها وهناك منازل هُدمت وأغرقت الطرق»، مشيرًا إلى «وزارة الصحة تتابع الموقف مع بلدية غات وتعهدت بتوفير كافة الاحتياجات بشكل عاجل جدًا».

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا «مدينة منكوبة»، مشيرة إلى أن السيول التي شهدتها المدينة يوم أمس الاثنين «غطت 70% من مناطقها».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا «أوتشا» إن الفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص». منوها إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

وقال عميد بلدية غات المكلف محمد صالح ونتقلي، إن السيول اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة، مؤكدا أن الوضع في المنطقة «مأساوي وصعب جدًا» بعد أن اجتاحت السيول مناطق «حي العروبة والشركة الصينية بالكامل» و«هي أكثر المناطق تضررا»، مشيرا إلى وقوع «أضرار متفرقة بعمارات غات وشعبية 304، خصوصًا تلك المناطق التي بها منازل الطين».

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