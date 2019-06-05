وصول شحنة من السيارات الأميركية الى ميناء بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

دخلت السفينة كونت شيب إلى ميناء مدينة بنغازي الاثنين وعلى متنها ثمانمائة سيارة مستوردة من السوق الأمريكية، بالإضافة إلى مئتي حاوية محملة ببضائع من بينها أدوات مطابخ وأقمشة ومواد كهربائية وخام بلاستيك.

وأوضحت إدارة الميناء أن السفينة تتبع الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط كما دخلت للميناء السفينة إيغل ترادر وعلى متنها شعير صب بحمولة تفوق الثلاثة وعشرين ألف طن ورست السفينة التابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار على الرصيف البحري استعدادا لتفريغ حمولتها.

وكان الميناء قد استقبل منذ نحو يومين 8 سفن تجارية محملة بسلع وبضائع وصلت من دول أوروبية وآسيوية بينها السفينة “سان باتريس” وعلى متنها 1943 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

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