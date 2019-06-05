ترامب: لا أريد القيام بعمل عسكري ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد القيام بعمل عسكري ضد إيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم، الأربعاء.

وأضاف ترامب "هل أريد القيام بعمل عسكري؟ لا. لا أفضل ذلك. ولكن هناك احتمالية لذلك".

وأوضح، أنه "يفضل" إجراء مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ولدى سؤاله خلال حوار مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، في برنامج جود مورنيج بريطانيا، حول ما إذا كان يرغب في إجراء مباحثات مع روحاني، قال ترامب" بالتأكيد، ولقد قلت ذلك وهو قال ذلك".

وأضاف ترامب "الاتفاق النووي مع إيران لم يجد نفعا".

وقال "إيران كانت دولة عدائية عندما توليت منصبى، لقد كانت الدولة الإرهابية رقم واحد في العالم في ذلك الوقت، ومن الممكن أن تكون على الأرجح اليوم". وأضاف "الأمر هو أننا لا نستطيع أن نتركهم يمتلكون أسلحة نووية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا