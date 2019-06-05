رئيس المجلس العسكري السوداني: نفتح أيدينا للتفاوض مع جميع القوى.. وسنحاسب من تثبت مسئوليته عن فض الاعتصام

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى "طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، وقال في كلمة بثها التليفزيون الرسمي السوداني: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".

وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الفطر، أنه ستتم محاسبة من تثبت مسئوليته عن أحداث فض الاعتصام.

وقال، إن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة".

وشدد على أنه "لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

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