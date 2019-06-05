الرئيس الصيني: التوترات بشأن إيران تدعو للقلق

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، لوسائل الإعلام الروسية، قبل زيارة للبلاد، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الضغط الامريكي على إيران يدعو للقلق، وإن جميع الأطراف بحاجة ضبط النفس.

وقال شي لوكالة تاس للأنباء، وصحيفة روسيسكايا جازيتا، إنه بسبب "الضغط الشديد" الذي فرضته واشنطن على طهران والعقوبات أحادية الجانب، استمرت التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط.

وقال شي، وفقا لنص نشرته وزارة الخارجية الصينية قبل وصوله إلى روسيا اليوم، الأربعاء، "تطور الوضع مقلق".

وأضاف، أن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن ينفذ ويحترم بالكامل، لأنه ذو أهمية حاسمة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعدم الانتشار النووي.

وقال "وجهتا نظر الصين وروسيا ومواقفهما بشأن القضية النووية الإيرانية متماثلتان إلى حد بعيد، ويأمل الطرفان في أن تظل جميع الأطراف المعنية عقلانية وأن تمارس ضبط النفس، وتكثف الحوار والمشاورات وتنزع فتيل الوضع المتوتر الحالي".

وثار غضب الصين من تهديدات الولايات المتحدة ضد الدول والشركات التي تنتهك العقوبات الأمريكية عن طريق استيراد النفط الإيراني. وتربط الصين وإيران علاقات وثيقة ولاسيما في مجال الطاقة.

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