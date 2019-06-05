600 شخص في المخيمات جراء سيول غات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع غات، أن 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وذكر الهلال الأحمر في بيان إن أعداد النازحين في تزايد ولا تزال بعض العلائلات عالقة جراء السيول، مضيفًا أن 45 عائلة جرى إجلاؤها بمحلة تنجرابين ليتم ايوائهم بمخيم النازحين بالـبركت بمعهد المتوسط للمهن الشاملة.

وأكد أن منطقة تنجرابين الأكثر تضررًا بعد غرق أغلب المنازل بها.

وقال عميد بلدية غات قوماني صالح، في وقت سابق إن السيول التي تجتاح المدينة منذ أول أمس الإثنين «في تزايد بعدما غمرت كل مناطق البلدية»، مناشدًا بلديات المنطقة الجنوبية بضرورة تقديم دعم عاجل وإرسال سيارات لشفط المياه في مناطق المدينة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا «أوتشا»، أمس، إن الفيضانات تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص». منوهًا إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

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