تنظيم احتجاجات في إيرلندا بسبب زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة مساء اليوم

تجمع المتظاهرون، اليوم الأربعاء، في مطار شانون بغربى أيرلندا، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عصر اليوم، بعد زيارته إلى بريطانيا.

ويلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، بالرئيس الأمريكي في الساعة 0430 بعد عصر اليوم (1530 بتوقيت جرينتش) في شانون، حيث أقيم مخيم للاحتجاج بالقرب من المطار خلال فترة الزيارة.

ويعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مقتضبا مع رئيس الوزراء الأيرلندي في المطار، حيث يشتمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، والهجرة، الدعم الأمريكي لأيرلندا الشمالية، والتجارة.

وقال نائب البرلمان العمالي، جان أوسوليفان، إن ممثلي الشعب عليهم واجب للاحتجاج على زيارة ترامب.

ومن المقرر أن يكون الاحتجاج الرئيسي في شانون ، في الساعة السادسة مساء، حيث من المتوقع أن تكون مجموعة "شانون ووتش" المناهضة للحرب، وجماعة "إكستنشن ريبليون" المعنية بأزمة المناخ، من بين المشاركين في الاحتجاجات.

وفي دبلن، ستكون هناك وقفة ليلية بالشموع أمام السفارة الأمريكية، وستكون هناك احتجاجات في جالواي سيتي وفي بلدتي إينيس وسليجو بغرب إيرلندا مساء اليوم الأربعاء.

وسيقضي الرئيس مساء اليوم في قرية دونبيج بمقاطعة كاونتي كلير في فندق "ترامب إنترناشونال جولف لينكس آند هوتيل".

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى فرنسا، لحضور احتفالات "يوم انزال نورماندى " غدا الخميس. وسيعود بعد ذلك لاستضافة حفل عشاء لرجال الأعمال مساء الخميس. وكان في الأصل يريد أن يكون في حضور رئيس الوزراء الايرلندي في دونبيج، ولكن تم التوصل إلى حل وسط لعقد اجتماع في مطار شانون.

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