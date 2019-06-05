خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط خيانة للأمة الإسلامية

انتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ووصفها بأنها "خيانة للأمة الإسلامية".

وقال خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر على شاشة التليفزيون مباشرة "إن الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الأمريكية المسماة صفقة القرن"، بحسب وكالة ارنا الرسمية للأنباء.

وأضاف أن "صفقة القرن لن تتحقق وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولن ترى النور".

ورفض الفلسطينيون الخطة التي يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقولون إن سياسات البيت الأبيض منحازة بشكل واضح لإسرائيل.

وستكشف الولايات المتحدة عن الجوانب الاقتصادية للخطة في مؤتمر في المنامة في 25 و26 يونيو، إلا أنها قالت إن الخطة السياسية لن تُطرح إلا "عندما يكون الوقت مناسبا".

وفي تصريحات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أكد خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى "إلى إلقاء اليهود في البحر" ورأى أن إجراء استفتاء هو الحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال: "رأي الجمهورية الإسلامية يخالف رأي القادة العرب في السابق الذين كانوا يعتقدون أنه يجب إلقاء اليهود في البحر".

وجدد تأكيد اقتراح إيران بإجراء تصويت يشارك فيه "سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين" حول نظام الحكومة.

وأضاف أن "نضال الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر" حتى إجراء الاستفتاء.

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