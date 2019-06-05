له ما أراد.. تقرير: ليفربول يأمل التمديد لكلوب ولكن

العقد الحالي لكلوب (51 عاما) مع ليفربول ممتد إلى 2022، وبحسب شبكة ESPN الأمريكية فإن إدارة الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا تأمل تمديد العقد لكن في الوقت ذاته لا تريد الضغط على المدرب الأسبق لماينز وبروسيا دورتموند.

العلاقة قوية بين كلوب وإدارة ليفربول الذي وثقت به وانتدبته لقيادة الفريق في 2015 وكانت على ثقة من نجاح النادي مستقبلا.

لذلك لا تود الإدارة أن تعرض على كلوب التمديد ويرفض المدرب الحماسي المتواضع، تترك له حرية القرار.

إذا أراد البقاء فأهلا به، وإذا رغب في الرحيل فله ما شاء.

كلوب أعلن في وقت سابق أنه يود الحصول على عام كاجازة ليستريح فيه من مشقة العمل كمدرب، خاصة حين يقود ناديا بحجم ليفربول.

لكن في الوقت الحالي، على جمهور ليفربول الاطمئنان، كلوب مستمر مع الفريق.

وقاد كلوب فريق ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا يوم السبت بإسقاط توتنام في مدريد بهدفين دون رد ليضع حدا لسوء حظه مع النادي الإنجليزي.

وفي المواسم الأربعة الأخيرة خاض كلوب 3 مباريات نهائية مع ليفربول، فاز في واحدة وخسر في اثنتين، نهائي الدوري الأوروبي 2015-2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

وكان كلوب قاب قوسين أو أدنى من قيادة ليفربول للقب الدوري الغائب عن النادي منذ موسم 1989-1990 لكن خسر البطولة بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.































































































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