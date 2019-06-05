وصول مساعدات طبية إلى غات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، وصول قافلة إغاثة عاجلة محملة بمساعدات طبية إلى مدينة غات «المنكوبة» جراء السيولة التي اجتاحت المدينة يومي الإثنين والثلاثاء، وتسبب في وفاة شخصين ونزوح نحو ألف شخص.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر عبدالعزيز سليمان، قوله: «إن القافلة تضم 18 طبيبًا وأخصائيًّا ومسعفًا وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض وسائقين و3 سيارات إسعاف لمساعدة أهالي مدينة غات».

وأوضح سليمان أن القافلة جرى إرسالها من مستشفى تراغن العام، بعد أن استجاب للنداء العاجل الذي وجهه قسم الخدمات الصحية للمناطق بإدارة الشؤون الطبية إلى مديري الخدمات الصحية والمستشفيات بمناطق مرزق وأوباري والقطرون وتراغن وسبها، بشأن التنسيق مع مكتب الخدمات الصحية بمدينة غات وتقديم الدعم الطبي، حسب المتاح، إلى حين وصول الإمدادت الطبية إلى المدينة عن طريق وزارة الصحة.

وأشاد مدير الشؤون الطبية بسرعة استجابة مدير مستشفى تراغن العام، حسين صويلح، في تسيير قافلة طبية لمساعدة أهالي مدينة غات، مؤكدًا أن فريقًا طبيًّا يتكون من أخصائيي باطنة وقلب وأطفال ينتظر موعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى مدينة غات؛ لتقديم المساعدات الطبية إلى أهالي المدينة، حاملًا معه أدوية ومستلزمات طوارئ.

وأشار سليمان إلى أن محادثات جرت بين المفوض بوزارة الصحة والمفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بشأن العمل على توفير الاحتياجات العاجلة لمدينة غات واحتياجات النازحين فيها.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع غات، أن 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وحذر المجلس البلدي لمدينة غات، من عدم استقرار الطقس خلال اليومين المقبلين في غات بعد يومين من السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء المدينة

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