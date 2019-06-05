إنقاذ مهاجرين بالقرب من الساحل الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أنقذ حرس السواحل الليبي نحو 80 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي “متهالك” وبدون محرك قبالة السواحل الليبية، بينهم 6 نساء و 3 أطفال.

المهاجرون أغلبهم من دولة السودان، بالإضافة إلى جنسيات أفريقية مختلفة، حيث تم إنزالهم في نقطة مصفاة الزاوية، وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم قبل تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا بعد يومين من انتشال المنظمة الدولية جثمانين لمهاجرين غير قانونيين تم العثور عليهم قبالة أحد الشواطئ بمنطقة القره بوللي، بعد انقلاب قاربهم الذي كان على متنه عشرات من المهاجرين غير القانونيين متجهين إلى سواحل أوروبا.

وقد كان على متن القارب ما يقرب عن 95 مهاجرا تم إنقاذ 73 منهم وسط محاولات متواصلة للبحث عن البقية، فيما أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن المهاجرين الذين أنقذوا تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في طرابلس.

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