ترامب وميركل يبحثان الصراع الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة هاكابي، إن الرئيس دونالد ترامب التقى اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة بورتسموث جنوب شرق إنجلترا، حيث ناقشا الصراع في ليبيا والأوضاع المتدهورة في غرب أفريقيا، حسبما ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز.

وبحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض فإن اللقاء استمر لفترة وجيزة، على هامش احتفال المملكة المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لعملية الإنزال التي غيَّـرت مسار الحرب العالمية الثانية، الذي يشارك فيه عدد من زعماء العالم.

ونقلت جريدة «ديرشبيغل» عن ناطق باسم الحكومة الألمانية قوله إن لقاء ترامب وميركل استمر لمدة 20 دقيقة، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن مخططا له من الجانب الألماني وقد ناقشا خلاله الوضع الراهن في ليبيا.

وبحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض فإن ترامب وميركل وافقا على مواصلة محادثاتهما في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في أوساكا باليابان.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن اللقاء حضره كل من مستشار الأمن القومي جون بولتون، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني.

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