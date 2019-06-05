ترامب وقادة أوروبيون يحيون الذكرى الـ75 لـيوم الإنزال فى نورماندى

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانضمام إلى قادة بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، اليوم الأربعاء، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال لعام 1944فى نورماندى ، الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ووصل ترامب على متن مروحية إلى مدينة بورتسماوث في جنوب إنجلترا، حيث سيشاهد الزعماء عروضا عسكرية للسفن والطائرات الحربية، بمناسبة ذكرى الهجوم على غرب فرنسا الذي كان محتلا من جانب ألمانيا بأكثر من 150 ألف جندي بريطاني وأمريكي وفرنسي وغيرهم من قوات الحلفاء.

كما يلتقي القادة بنحو 300 من المحاربين القدامى الذين شاركوا في عملية الانزال، الذين يعتزمون الانضمام إلى احتفالات غدا الخميس في نورماندي بفرنسا.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعماء آخرون إلى نورماندي.

وقالت ماي إن ذلك الحدث "سيعيد التأكيد على الأهمية الدائمة للتحالف الغربي والقيم المشتركة التي تقوم عليه".

ومن المقرر أن تلقي الملكة إليزابيث الثانية كلمة أثناء الحفل، بينما سيقوم ترامب بتلاوة جزء من خطاب فرانكلين روزفلت – رئيس الولايات المتحدة في عام 1944 – إلى الأمة من خلال الإذاعة.

وسوف يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحدث أيضا.

ومن جانبه، ذكر ترامب بعد محادثات مع ماي، الثلاثاء، أن جنود قوات التحالف كانوا "أبطالا ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ الحضارة نفسها" من ألمانيا النازية.

وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا ببناء "أكبر تحالف عرفه العالم على الإطلاق".

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