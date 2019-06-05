هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء المصرية

القاهرة 06 يونيو 2019 (وال) – هاجمت مجموعة مسلحة صباح الأربعاء نقطة تفتيش أمنية تقع في شمال سيناء المصرية ، حيث هاجم لمسلحون كمينا في شمال غرب العريش ، فأطلقت قوات الأمن الرصاص عليهم ، وذكرت وزارة الداخلية أن ثمانية أشخاص قتلوا جراء تبادل إطلاق النار، بينما أفادت مصادر أمنية أخرى بسقوط نحو عشرة قتلى من جانب الشرطة وأربعة من المهاجمين.

وقتل نحو ثمانية من عناصر الأمن على الأقل في هجوم إرهابي استهدف كمينا في شمال غرب مدينة العريش الواقعة في سيناء المصرية.

وقال التلفزيون المصري في نبأ عاجل صباح الأربعاء إن “عناصر إرهابية” هاجمت كمينا في شمال غرب العريش وقوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين”، ولم يذكر إن كان قد سقط قتلى أو جرحى.

وقال مسعفون ومصدر أمني لوكالة رويترز : إن ثلاثة على الأقل من أفراد الأمن ، بينهم ضابط لقوا مصرعهم في الهجوم إضافة إلى مدني.

يشار أن القوات المصرية تواجه منذ فترة متشددين إسلاميين ، يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء ، وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير من العام الماضي ، عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017 قتل فيه مئات المصلين.(وال – القاهرة) س خ

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