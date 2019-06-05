ارتفاع ضحايا تظاهرات السودان إلى أكثر من 100 قتيل

العنوان_الخرطوم

ارتفع عدد قتلى عملية فض الاعتصام قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم الاثنين الماضي إلى أكثر من 100 بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل بالخرطوم، ولم يُكشف حتى الآن عن رقم رسمي للقتلى وفق مسعفين بالمعارضة السودانية.

في هذا الوقت، فشل مجلس الأمن الدولي بإدانة فضّ الاعتصام بالقوة في السودان وبإصدار نداء دولي ملحّ لوقف فوري للعنف هناك، وذلك بسبب اعتراض الصين مدعومةً من روسيا.

ودعا قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان الثلاثاء، أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة وجّهها المجلس العسكري إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.

في المقابل، وجّه رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رسالةً بمناسبة عيد الفطر، أعلن فيها أن المجلس ما زال منفتحاً “لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن”، وأتى تصريح البرهان غداة الإعلان عن أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري انتخابات خلال تسعة أشهر بدلاً من ذلك.

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