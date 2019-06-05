بالفيديو – قذيفة صاروخية من رونالدو تكسر صيام 350 يوما مع البرتغال

المباراة المقامة على ملعب الدراجاو في لشبونة، انتظرت حتى الدقيقة 25 لتشهد أول الأهداف بواسطة الهداف التاريخي للبرتغال: رونالدو.

نجم يوفنتوس انبرى لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، ليطلق تسديدة صاروخية جمّدت الحارس السويسري يان سومير.

رونالدو رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 هدفا، في صدارة هداف برازيل أوروبا تاريخيًا.

أسطورة الكرة البرتغالية لم يكن قد سجل مع منتخب بلاده منذ 20 يونيو 2018، عندما هز شباك المغرب في الجولة الثانية من كأس العالم.

ليكسر رونالدو صيام 350 يوما عن التسجيل مع بلاده، هو الأطول له في مسيرته الدولية.

رونالدو كسر صياما آخر بدوره عن تسجيل الركلات الحرة المباشرة، إذ لم يهز الشباك من موقف ثابت منذ رائعته في شباك إسبانيا بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم، إذ سدد 28 ركلة حرة من وقتها، 19 ارتدوا من الحائط البشري، و2 خارج إطار المرمى، و7 تصدى لهم حراس المرمى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا