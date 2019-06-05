فى حضور بوتين.. الرئيس الصينى يهدى حديقة حيوان موسكو اثنين من دببة الباندا | صور

قدم الرئيس الصيني شي جين بينج اثنين من الباندا لحديقة حيوان موسكو في حفل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في لفتة وصفها الرئيس الروسي بأنها علامة على تعميق الثقة والاحترام بين الدولتين.

وكشف الرئيس شي عن الباندا – رو يي ودينج دينج – بعد محادثات مع بوتين الذى وصفه بـ "أفضل صديق له" في بداية زيارة تستمر ثلاثة أيام ستشاهده يحضر المنتدى الاقتصادي الروسي الرئيسي في سان بطرسبرج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستعيش حيوانات الباندا، التي يمكن رؤيتها وهي تتمايل مع أشجار الخيزران عند وصول شي وبوتين، في حاوية بنيت خصيصًا.

تأتى زيارة شي لروسيا فى وقت تشهد فيه علاقات موسكو مع الغرب أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، ومع توتر علاقات بكين مع الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية، وحرص كلتا القوتين على إظهار تعزيز العلاقات بينهما.

وعد القادة بتعميق التعاون التقني العسكري في محادثات موسكو، في حين وقعت الشركات الروسية والصينية مجموعة من الصفقات. وقال شي في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين "على مدار السنوات الست الماضية التقينا ثلاثين مرة تقريبًا … بوتين هو أفضل صديق لي وزميل جيد". وقال بوتين "هذه لفتة من الاحترام والثقة بشكل خاص في روسيا. عندما نتحدث عن الباندا، ننتهي دائمًا بابتسامة على وجوهنا، نحن نقبل هذه الهدية باحترام كبير وامتنان". وقال "هذه الحيوانات هي رمز وطني للصين، ونحن نقدر بادرة الصداقة هذه". وتم تسليم الباندا لروسيا في نهاية أبريل بعد زيارة بوتين لبكين، لكن تم الكشف عنها للجمهور يوم الأربعاء فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا