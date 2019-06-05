المجلس العسكري بالسودان يتعهد بانتخابات حرة

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فى السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة منتخبة تعبرعن تطلعات الشعب، ودعا لإجراء هذه الانتخابات بإشراف إقليمي ودولي، وذلك وفقا لسكاى نيوز.

وأبدى البرهان انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد.



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