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المجلس العسكري بالسودان يتعهد بانتخابات حرة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فى السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة منتخبة تعبرعن تطلعات الشعب، ودعا لإجراء هذه الانتخابات بإشراف إقليمي ودولي، وذلك وفقا لسكاى نيوز.
وأبدى البرهان انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • السودان خيروا انفسهم و ثورثهم ، في العادة اذا حدثت اي ثورة في اي بلاد يقوم الشعب بتنصيب قاءد هذه الثورة على البلاد لكي يخدم مصالح الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية ، لكن ما نراه الان … هو اللجوء لانتخابات وسرقة عرق وجهد الشعب وتنصيب أناس لم يفعلوا شيء سوى تنصيب انفسهم حكام على الشعب الذي قام بتغيير النظام ، وبعدها يكشرون عن أنيابهم ويبدأوا في تقتيل الشعب الذي غير النظام ..!!!
    كما حدث في ليبيا ، انقلب الشعب على حكم مسالم وهو نظام القذافي او نظام الجماهيرية ،، فبعد انتهاء الثورة ،،، قام الخونة بتنصيب عصابات منصبة من الخارج ولا تهتم بالشعب تقتل الشعب كل يوم وتحد من ارزاقه ، وتخنق على حريته ،،، وهنا أقصد الحرية في إطار العرف والتقاليد والشرع .
    وآخر ما توصلوا اليه هو محاربة الاسلام وتشبيهه بالارهاب لكي يقولوا ان العالم أصبح متطورا وينسوا تاريخ الأمة العربية وتاريخ الاسلام ، ليرضى عليهم الاستعمار الذي جاء ليمتص ثرواث الشعوب العربية المنكوبة ويتدخل في شءون حياتهم ، بمساعدة الخونة والهاربين من المسؤلية ، اللهم ارحم القذافي واللهم ارحم زين الدين بن علي وارحم حسني لمبارك و ارحم علي عبدوا صالح ، وارحم ابوتفليقة وارحم البشير ، كانت ايام الوطن العربي وطن مترابط وكان العرب في قوتهم ووحدتهم دون اي تفريق بين الأجناس والالوان . انا لله وانا اليه راجعون .

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