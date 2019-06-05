ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول في جنوب غرب ليبيا إلى 4 أشخاص والنازحين إلى 2500

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في ليبيا (أوتشا) اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات جنوب غربي البلاد منذ أول من أمس الإثنين إلى أربع حالات وفاة، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 2500 شخص، بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

كان المكتب أعلن أمس الثلاثاء، أن الفيضانات في غات تسببت في حالتي وفاة ونزوح نحو ألف شخص .

وتشهد مدينة غات منذ يوم الإثنين هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار إلى يوم غد الخميس، وتدفق السيول من ناحية الجزائر.

وحذر المجلس البلدي غات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إن السيول التي اجتاحت مدينة غات غطت 70% من مناطقها وأغرقَت أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحًا لعديد المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار.

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