انتهت في دوري أوروبا – البرتغال (3) (1) سويسرا.. رونالدو يقود بلاده إلى النهائي

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نهاية المباراة

ق.89 رونالدو يضيف الهدف الثالث للبرتغال بعد عمل فردي رائع وتسديدة لا تُصَد

ق.88 رونالدو يسجل هدفا قاتلا للبرتغال ليعيد التقدم إلى أبطال اليورو

ق.62 بيبي يتعرض لإصابة قوية في ذراعه يغادر ويعوضه جوزيه فونتي

ق.56 ريكاردو رودريجيز يدرك التعادل لـ سويسرا من ركلة جزاء رغم محاولة روي باتريشيو حارس مرمى البرتغال التصدي

ق.56 الحكم الألماني فيليكس بريتش يعود لتقنية الفيديو ويكتشف وجود مخالفة في حق زوبير ارتكبها نيلسون سيميدو داخل منطقة جزاء البرتغال في اللعبة السابقة، ليلغي ركلة جزاء البرتغال ويحتسب أخرى لـ سويسرا

ق.53 بيرناردو سيلفا يتحصل على ركلة جزاء للبرتغال بعد عمل فردي رائع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.25 كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.12 كريستيانو رونالدو يهدر فرصة في مواجهة بعد خطأ دفاعي سويسري ويسدد بجوار القائم

ق.3 روي باتريشيو يتصدى لكرة صعبة من أمام شاكيري نجم سويسرا

بداية المباراة

دقيقة حداد على الراحل جواو هافيلانج الرئيس الأسبق الاتحاد الدولي لكرة القدم

لحظات على انطلاق المباراة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا