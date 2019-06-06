المتحدث باسم الخارجية العراقية: ندين حادث العريش الإرهابي.. وندعم الجهود الرامية لمحاربة التطرف

أعرب الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، عن إدانة دولته للحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش، وما تسبَّب به هذا الاعتداء من سُقوط عدد من الشهداء.

وأكد "الصحاف" في بيانه الصادر عنه، موقفنا الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفنا مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف.

وأردف، نجدِّد استنكارنا، وشجبنا لهذا الحادث، ونُؤيِّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها، ونبتهل إلى الله -جلَّ جلاله- أن يتغمَّد الشهداء بواسع رحمته، ويُلهِم ذويهم جميل الصبر، وحُسن العزاء، ويمنَّ على الجرحى بالشفاء، والعافية.

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