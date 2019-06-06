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إنقاذ 82 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للبحرية الليبية اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ 82 مهاجرا غير شرعي، على بعد 60 ميلا شمال شرق طرابلس، قبالة منطقة القره بوللي خلال دورية تابعة لقطاع طرابلس.
وأضاف المكتب في إيجاز صحفي أن " القارب كان محطما ونصفه غارق في المياه، والمهاجرون متشبثون بالحطام، وسط مياه باردة جدآ".
وأكد المكتب أنه تم نقل المهاجرين، الذين ينتمون لجنسيات إفريقية، لقاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء جنزور.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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