ترامب: محادثات الهجرة مع المكسيك انتهت دون اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات بين كبار المسئولين الأمريكيين والمكسيكيين بشأن الهجرة انتهت بدون التوصل لاتفاق.

وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر، أن المحادثات انتهت وأنه سوف يتم استئنافها مرة أخرى الخميس، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم خلال المحادثات في البيت الأبيض، و"لكن لم تقترب من أن تكون كافية".

واستشهد ترامب في تغريدته بالأرقام التي تظهر زيادات حادة في عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال شهر مايو الماضي، حيث ألقى باللوم في الزيادة على "المكسيك والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الذين يرفضون التراجع عن إصلاح (نظام) الهجرة".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا، إن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على جميع البضائع المصنعة في المكسيك سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، مع زيادات شهرية مطردة قدرها 5 بالمئة، وذكر في تغريدته: "كلما ارتفعت الرسوم الجمركية، ارتفع عدد الشركات التي ستعود إلى داخل الولايات المتحدة!".

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