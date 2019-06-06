سبب تأخر وصول قافلة المساعدات إلى غات

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن قافلة المساعدات التي تم تجهيزها الأربعاء وعلى متنها أدوية ومستلزمات ضرورية والتي كانت من المفترض أن تصل لأهالي وسكان مدينة غات، «تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية مما أطر المسئولين عنها للعودة لمطار معيتيقة الدولي».

وأوضح باشاغا، في تصريحات بمطار معيتيقة الدولي، نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة اليوم، أن القافلة سيتم إرسالها صباح اليوم الخميس إلى غات، مضيفا أن «هناك إمدادات برية سيتم إرسالها من كافة المدن الليبية لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات والذين تضرروا نتيجة السيول والفيضانات».

وقرر المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء، تخصيص 10 ملايين دينار «لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات» لـ«توفير المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة»، وفق قراره رقم (677) لسنة 2019، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

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