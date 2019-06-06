العبيدي يكشف تفاصيل تدمير مخازن ذخائر جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الجيش الليبي استهدافه مخازن للذخائر جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدًا إسقاطه طائرة تركية دون طيار.

وكشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، اليوم الخميس في تصريح نشرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن الطائرة التركية دون طيار التي استهدفها سلاح الجو الليبي قد قامت بشن غارات كثيرة على مواقع في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقال العبيدي، إن “الطائرة دون طيارة التي استهدفت من قبل سلاح الجو الليبي في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس شنت غارات كثيرة وسبق أن رصدناها، وأعلنا عنها اليوم أنها قامت بغارات على قواتنا على تخوم طرابلس دون أن تتسبب في أضرار لنا”، وأكد العبيدي أنه “بعد رصدها تحركت طائراتنا بتنسيق مع العمليات، ثم طاردتها إلى أن وصلت وهبطت داخل قاعدة مطار معيتيقة الدولي وتم تدميرها خلال ضربة مباشرة”.

ونفى العبيدي “استهداف سلاح الجو الليبي مهبط المطار المدني”، مضيفًا أن “سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربته الجوية الطائرة التركية أثناء هبوطها في المهبط العسكري في مطار معيتيقة وليس في المهبط المدني للمطار”.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي للجيش الليبي، أن “عملاء قطر وتركيا الآن يشددون الأمن داخل قاعدة معيتيقة الجوية خوفًا من تسرب أي صورة للطائرة عن قرب، مؤكدا أن طائراتنا الجوية قد دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة العزيزية جنوب طرابلس وعدد 2 عربات تحمل معها ذخائر لدعم المليشيات المسلحة وتم تدميرهم ولا تزال النار تشتعل فيها وأصوات انفجار الذخائر تسمع”.

وكان سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، فجر اليوم الخميس، استهداف طائرة تركية بدون طيار أثناء هبوطها في مدرج مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، في بيان، إن “مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها في أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة”، ومن جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، إن “مدرج الاقلاع في مطار معيتيقة الدولي تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية”.

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