قريبا … حفتر يلتقي ترامب

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت صحيفة الوفد المصرية نقلا عن مصادر ليبية مطلعة أن هناك إعدادا لقمة مرتقبة تجمع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن منتصف يونيو الجاري.

ووفقا لما ورد بالصحيفة فإن وفدا من مستشاري حفتر قد وصل منذ مدة إلى واشنطن لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاعتراف بجهود الجيش الوطني في مكافحة الارهاب وتخليص البلاد من براثن المتطرفين.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور شهرين على اتصال هاتفي بين حفتر وترامب تباحث خلاله الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والتي اعتبرها مراقبون اعتراف أمريكي ضمني بمحاربة الجيش للتطرف وتأييدا للعمليات العسكرية للجيش الوطني.



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