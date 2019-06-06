نتانياهو يعين مثليا وزيرا للعدل

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا "مثلي الجنس" وزيرا للعدل بالوكالة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن "النائب أمير أوهانا محامٍ على دراية كبيرة بالنظام القضائي الإسرائيلي".

وللمرة الأولى في إسرائيل التي يشغل فيها شخص يقرّ بمثليته الجنسية منصبًا وزاريًا.

ويخلف أوهانا في هذا المنصب منافسة نتانياهو في اليمين الإسرائيلي آيليت شاكيد التي أقالها رئيس الوزراء الأحد مع وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة بعد انتخابات إبريل.

وفضل نتانياهو اللجوء إلى خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، ليقطع بذلك الطريق أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة. وكان شاكيد وبينيت غادرا حزب الليكود قبل سنوات لكن حزبهما "اليمين الجديد" لم يحصل على ما يكفي من الأصوات في انتخابات إبريل للوصول إلى عتبة دخول البرلمان. ويبقى الوزراء الإسرائيليون في مناصبهم مباشرة بعد الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. لكن مكتب نتانياهو أكد إقالتهما في نهاية الأسبوع. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يُمكن أن يُحظّر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد. وأعلن المدعي العام في فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات.

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