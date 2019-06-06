الصين تعبر عن قلقها البالغ من مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

عبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن بالغ قلقها حيال مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان بعد أن قال مصدر لرويترز، إن واشنطن تعتزم بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية يومية في بكين إن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف مبيعات السلاح لتايوان لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.



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