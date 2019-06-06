وصول ترامب إلى شمال فرنسا للمشاركة في احتفالات ذكرى إنزال النورماندي| صور

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شمال فرنسا الخميس للمشاركة في يوم ثان من الاحتفالات في الذكرى ال75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.

وغرد على تويتر قبيل إقلاع طائرته إلى مطار كاين في منطقة النورماندي "في الطريق إلى النورماندي لتحية بعض أكثر البشر شجاعة. نحن ممتنون لهم إلى الأبد".



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا