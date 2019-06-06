القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في باريس بتهم فساد

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، في العاصمة باريس.

وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد لتورطه في قضايا فساد تتعلق بالفسخ أحادي الجانب لعقد مع شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية، من أجل توقيع عقد مع شركة "تكنيكال ستيل" الفرنسية.

وأضافت أن أحمد أحمد متهم بمحاباة الشركة الفرنسية والانحياز لها على حساب الشركة الألمانية، الأمر الذي رتب على الاتحاد الإفريقي كلفة إضافية بقيمة 800 ألف دولار.

وكان عمرو فهمي، الأمين العام السابق للكاف، قدم مستندات للاتحاد الدولي لكرة القدم، تدين أحمد أحمد في قضايا فساد مالي.

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