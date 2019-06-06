الشرطة السودانية تنفي محاولة تهريب البشير ورموز النظام السابق

نفت الشرطة السودانية ما تناوله بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إفشال محاولة تهريب البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر.

وأكدت الشرطة فى بيان لها على وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما، وأنه لم ترصد أية محاولة كهذه، وأن القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

وطالبت الشرطة السودانية وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا