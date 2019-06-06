بوتين: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا سيكون كارثة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس من أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا سيكون بمثابة كارثة وقال إنه حتى حلفاء واشنطن لا يؤيدون مثل هذا الإجراء.

وخلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج قال بوتين أيضا إن خبراء فنيين روسا ما زالوا في فنزويلا لتنفيذ عقود تتعلق بأسلحة روسية، وهو أمر قال إنه ملزِم بموجب بنود التعاقد.

وأكد أن موسكو لا تبني أي قواعد عسكرية خاصة في فنزويلا، حليفة روسيا الوثيقة.



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