تقرير: يونايتد يطلب كوليبالي مجددا

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد يتحرك سريعا أملا في حسم الصفقة خوفا من فقدان المدافع لصالح يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وذلك بعدما قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن يوفنتوس تحدث بالفعل مع ممثلي لاعب منتخب أسود التيرانجا ويحاول إقناع كوليبالي مستغلا علاقة الأخير بالمدرب ماوريزيو ساري الذي اقترب من قيادة فريق السيدة العجوز وفقا لتقارير.

ولعب كوليبالي 3 مواسم تحت قيادة الإيطالي ساري حين قاد الأخير فريق نابولي من 2015 إلى 2018.

وكتبت كوريري أن قيمة العرض الذي سيتقدم به يونايتد تبلغ 84 مليون جنيه إسترليني وهي أقل ما يطلب وصيف الدوري الإيطالي.

وزعمت تقارير أن باريس سان جيرمان وريال مدريد مهتمان أيضا باللاعب البالغ عمره 27 عاما.

ونابولي يتمسك باستمرار كوليبالي في صفوفه، وفي حال اضطر لبيعه ففرصة يوفنتوس في الصفقة ضعيفة لأن الأول لا يريد تقوية منافسه المحلي.

ويستعد كوليبالي للمشاركة مع السنغال في كأس إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر وتنطلق في 21 يونيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا