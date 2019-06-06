شرط دعم أميركا لحفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي والأستاذ المشارك في جامعة الدفاع الوطني ديفيد ديس روشيه إن بلاده تدعم حاليا حكومة الوفاق والتي كانت تعتقد أنها تسيطر على الأوضاع في ليبيا.

وأشار ديفيد إلى أن بلاده لا تهدف إلا لحكومة موحدة لليبيا، مضيفا أنها ستدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في حال تحقيقه انتصارات على الأرض، بحسب قوله.

وأوضح الكولونيل المتقاعد أنه لو سيطر الجيش الوطني على كامل ليبيا في وقت قياسي كان سيجبر الجميع على الاعتراف بالمشير خليفة حفتر، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن الحكومتين سواء الوفاق أو المؤقتة لا تسيطران على الأوضاع في ليبيا حتى الآن.

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