انطلاق أعمال لجنة التحقيق في أحداث منطقة قيادة الجيش بالخرطوم

بدأت أعمال لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود بغرض التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة صبيحة يوم الإثنين الماضي.

وذكرت وكالةالأنباء السودانية(سونا) اليوم الخميس أن اللجنة استجوبت عدداً من الشهود وتواصل تحقيقاتها ليلاً ونهاراً للانتهاء من مهمتها في زمن وجيز وبشكل عاجل حسبما يتيسر.

كان النائب العام السوداني قد اصدر قرار تشكيل اللجنة عقب فض اعتصام أمام قيادة الجيش من جانب قوات أمنية.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) صباح اليوم الخميس أن حصيلة قتلى فض الاعتصام وصلت إلى 108 أشخاص من بينهم 40 شخصا جرى انتشال جثثهم من نهر النيل.

ولكن وزارة الصحة السودانية ذكرت أن عدد القتلى 61 شخصا.

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