ملك إسبانيا يكلف سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الملك فيليب السادس ملك إسبانيا رئيس حكومة تصريف الأعمال بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة وذلك بعد شهر من الانتخابات البرلمانية في إسبانيا.

وذكرت رئيسة البرلمان الإسباني ميريتكسل باتيت مساء اليوم الخميس أمام الصحفيين في مدريد أن فيليب اقترح بعد مرور يومين من المشاورات مع رؤساء الأحزاب الإسبانية اسم سانشيز كمرشح لرئاسة الوزراء.

وأضافت باتيت أن موعد اختيار رئيس الوزراء داخل البرلمان لم يحدد حتى الآن، إلا أن سانشيز أبدى ثقته في الفوز بأصوات أعضاء البرلمان.

وقال سانشيز أمام الصحفيين: "سيحكم الحزب الاشتراكي أو سيحكم الحزب الاشتراكي، وليس هناك بديل آخر".

وكان هذا القرار متوقعا من أكبر سلطة في الدولة.

كان حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز فاز بالانتخابات نهاية أبريل الماضي بوضوح، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة.

ومن أجل تشكيل الحكومة سيكون رئيس الوزراء معتمدا فيما يبدو على أصوات الأحزاب الإقليمية الصغيرة وكذلك على أصوات أعضاء البرلمان الانفصاليين في إقليم كتالونيا.

ولم يشرع سانشيز حتى الآن – لأسباب منها انتخابات البرلمان الأوروبي التي تمت نهاية مايو الماضي – في عقد مفاوضات فعلية مع الأحزاب الأخرى.

كان ملك إسبانيا فيليب السادس بدأ أمس الأربعاء مشاورات مع قادة أحزاب سياسية، وذلك بعد شهر من إجراء انتخابات برلمانية لم تسفر عن نتيجة حاسمة.

وكان حزب العمال الاشتراكي هو الفائز الأكبر في الانتخابات التي أجريت نهاية أبريل الماضي، ولكن بسبب حصوله على 8ر28% من الأصوات، لم يتمكن من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، التى تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده.

ويذكر أن سانشيز ترأس حكومة أقلية منذ يونيو 2018، عندما أطاح بحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة، وقد دعا لإجراء انتخابات بعدما سحب نواب كتالونيا دعمهم لمقترح الموازنة مطلع هذا الشهر.

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