بوتين عن المعارضة في فنزويلا: هل أنتم مجانين؟!

تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عما إذا كان داعمو زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو من "المجانين"، مع العلم أن الأخير الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة يحظى باعتراف أكثر من خمسين دولة به.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج "أرغب بالقول للذين يدعمونه: هل أنتم مجانين أم ماذا ؟ هل تدركون فعلا الى أين يمكن أن يؤدي ذلك؟".

وواصل بوتين حملته على جوايدو قائلا "يخرج رجل الى إحدى الساحات، ينظر الى السماء ويعلن نفسه رئيسا للحكومة أمام الله. هل هذا طبيعي أم غير طبيعي ؟ في حال كان هذا الأمر طبيعيا، فهذا يعني أن الفوضى ستعم الكرة الأرضية جمعاء".

وتابع بوتين بلهجة ساخرة "لماذا لا نختار رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة ؟ ونختار رئيس الحكومة في بريطانيا بهذه الطريقة، وأيضا الرئيس الفرنسي. ماذا سيحصل عندها؟".

إلا أن فلاديمير بوتين عاد ووصف خوان جوايدو ب"الرجل اللطيف" وبأنه يقف على "الحياد" تجاهه.

والمعروف أن روسيا والصين تدعمان بقوة نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية خانقة ومن وضع اقتصادي مزر.

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