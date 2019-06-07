رفض إرجاء الاستماع لقضايا الفساد حول نتانياهو

رفض المدّعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إرجاء الاستماع إليه في قضايا شبهات فساد تحوم حوله، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة" وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.

وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو.

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