بالفيديو – فان دايك ضد رونالدو.. هولندا تستغل سذاجة إنجلترا وتتأهل لنهائي الأمم الأوروبية

وتغلب منتخب هولندا على إنجلترا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت في ملعب أفونسو هنريكس في البرتغال.

افتتح منتخب إنجلترا أهداف المباراة عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل ماتياس دي ليخت.

لكن صحح دي ليخت خطأه وأدرك التعادل برأسية معتادة منه مع أياكس أمستردام في الدقيقة 73.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح منتخب إنجلترا سجله جيسي لينجارد بداعي التسلل.

ولجأ الفريقان للأشواط الإضافية والتي استغلها الفريق الهولندي أفضل استغلال.

في الدقيقة 97 استغل كوينسي بروميس خطأ قاتلا من جون ستونز في عدم تشتيت الكرة وسدد الكرة لترتطم بقدم كايل ووكر وتسكن الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للطواحين بالخطأ من مدافع المنتخب الإنجليزي.

قبل أن يعود بروميس في الدقيقة 14 ويستغل خطأ قاتل مجددا من عدم تشتيت روس باركلي للكرة ويسدد في الشباك الهدف الثالث للمنتخب الهولندي والقاتل.

بذلك يتأهل منتخب هولندا لنهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ليلاقي البرتغال يوم الأحد المقبل.

أما منتخب إنجلترا فسيواجه سويسرا في اليوم ذاته لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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