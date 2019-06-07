ضبط جرافة مصرية داخل المياه الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر أمني مسؤول بنقطة سرت التابعة لقطاع الأوسط لحرس السواحل، ضبط جرافة مصرية دخلت المياة الإقليمية الليبية المقابلة لساحل سرت.

وأوضح آمر النقطة أن الجرافة التي جرى ضبطها بالتعاون مع أفراد قوة حماية وتأمين سرت العسكرية كان على مثنها 16 شخصًا مصريًا دخلوا المياه الليبية لغرض الصيد دون تصريح قانوني.

وأشار المصدر إلى أن الصيادين المصريين أوقفوا ونقلوا أمس الخميس إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة بمدينة مصراتة للتحقيق معهم بالخصوص، فيما ستسحب الجرافة إلى شاطيء مصراتة.

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