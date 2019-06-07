معيتيق يلتقي أعضاء من الكونغرس الأمريكي

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي “الكونجرس”.

وأوضح معيتيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم خلال اللقاءات -التي جمعته مع السيناتور “ليندزي جراهام”، أحد قيادات الحزب الجمهوري الذين وقعوا على الرسالة التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والسيناتور “تود يونج” أحد قيادات الحزب الجمهوري، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي- التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوفاق، وضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

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