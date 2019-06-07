ترهونة : رفع الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت القبائل والمجلس البلدي بمدينة ترهونة، أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وكل من يلوح باستخدام القوة ضدها.

وطالبت مكونات ترهونة في بيان مشترك أصدرته أمس الخميس، بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين أعيان ومديرية أمن القره بوللي وبين أعيان منطقة سوق الجمعة ترهونة والمتضمن فتح جميع المسارات الرابطة بين ترهونة والطريق الساحلي وعدم التعرض للمارة ومضايقته، قائلة “إنها ستكون في حل من هذا الاتفاق في حال لم يتم الالتزام به وأنها ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير الضامنة لتأمين الطريق الساحلي والطرق المؤدية إلى مدينة ترهونة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة”.

وأوضحت في بيانها، بأنها قررت رفع الغطاء الاجتماعي عن المنضوين تحت أمرة المجموعات المسلحة في طرابلس في حال عدم انسلاخهم عن هذه المجموعات، لافتة إلى أنها ستلاحقهم اجتماعياً وسيلاحقهم العار هم وأهلهم وذويهم طوال حياتهم.

وشددت في بيانها، على أن جغرافيا ترهونة الحدودية والاجتماعية والأمنية والسياسية ستبقى عصية على من وصفتهم بـ”شداد الافاق والمأجورين وكل المصطفين في صف المليشيات”، مجددة على دعمها ومساندتها الكاملة للقوات المسلحة في مواجهة المجموعات المسلحة والعصابات الاجرامية والارهابية وتجار الدين والمال.

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