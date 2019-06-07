حقيقة هجوم العصابات التشادية على مرزق

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت مصادر مطلعة لـ218 استمرار الاشتباكات بين أهالي مدينة مرزق والعصابات التشادية في وسط المدينة ما تسبب بوقوع 5 قتلى و30 جريحا.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بدأت بشكل متقطع منذ ظهر يوم الخميس حيث استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأضافت المصادر أن الهجمات تدور حاليا في حي المقريف وحي الفاتح سابقا بجوار السوق العام في وقت تتصاعد فيه ألسنة اللهب من المنازل وتحترق فيه المركبات الآلية، مؤكدة أن الأهالي هم فقط من يتصدون للهجوم في ظل عدم وجود أي قوة عسكرية تقوم بذلك.

وأضاف المصادر أن جثث الأهالي ما تزال مسجة في إحدى المدارس في ظل عدم القدرة على نقلها إلى مستشفى المدينة فيما سقط أمس الأربعاء 4 قتلى ليتولى الهلال الأحمر مرزق مسؤولية نقل جثثهم في وقت وصل فيه أحد الجرحى إلى مستشفى تساوة وفقا للمصادر.

يشار إلى أن الاشتباكات بدأت منذ عشية عيد الفطر بعد أن باغتت العصابات التشادية سكان المدينة.

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