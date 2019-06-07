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انفجار في بلدة سويدية يلحق أضرارا بالمباني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت الشرطة إن انفجارًا على ما يبدو ألحق أضرارًا بمبان في وسط بلدة لينشوبينج بجنوب السويد اليوم الجمعة.
وذكرت الشرطة أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني.
وقالت الشرطة: "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".
وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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