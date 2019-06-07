القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد

ذكر مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية أن قوات الأمن أحبطت 70 هجومًا خلال عيد الفطر في البلاد، منها 35 في كابول .

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة عن نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية قوله: "إن المسلحين خططوا لتنفيذ 35 هجوما في العاصمة كابول، خلال أيام العيد".

وتابع رحيمي أن قوات الأمن صادرت أيضًا سيارة مفخخة في كابول.

ولم يكشف رحيمي عن الجماعات التي احبطت قوات الأمن هجماتها ، ولكن من المعروف أن حركة طالبان وتنظيم داعش ينفذان هجمات في البلاد.

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