ماي تستغل الوقت الباقي برئاسة الوزراء في التركيز على الداخل

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن ماي ستستغل الوقت الباقي لها في المنصب في التركيز على أجندتها الداخلية.

وتستقيل ماي رسميا من زعامة حزب المحافظين الحاكم، وستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى أن ينتخب حزبها زعيما جديدا.

وقالت المتحدثة باسمها للصحفيين: "ستركز خلال الفترة الباقية لها في المنصب على الأجندة الداخلية التي وضعتها في بؤرة اهتماماتها كرئيسة للوزراء".

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