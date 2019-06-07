قال مسئولون إن قوات الأمن الهندية قتلت أربعة مسلحين، على الأقل، في الشطر الهندي من إقليم كشمير صباح اليوم الجمعة.
كان فريق مشترك من قوات الجيش والشرطة يجري عملية بحث في منطقة "بولواما" بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في المنطقة.
وقالت الشرطة إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت عندما فتح المسلحون النار على قوات الأمن التي ردت بإطلاق النيران.
قوات الأمن الهندية تقتل أربعة مسلحين في كشمير
قال مسئولون إن قوات الأمن الهندية قتلت أربعة مسلحين، على الأقل، في الشطر الهندي من إقليم كشمير صباح اليوم الجمعة.
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