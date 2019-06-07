سكاي إيطاليا: برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون

أيقونة يوفنتوس الإيطالي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي قبل أيام، والنادي الكتالوني يفكر في ضم صاحب الـ41 عاما.

شبكة “سكاي إيطاليا” ذكرت أن برشلونة يضع بوفون في حساباته كالحارس الثاني في الفريق مع اقتراب الهولندي ياسبر سيليسن من الرحيل لرغبته في المشاركة بشكل أكبر.

وبوفون المتوج بمونديال 2006 رفقة إيطاليا قد يكون الحارس الثاني خلف الألماني مارك تير شتيجن.

والشبكة الشهيرة في نسختها الإيطاليا أشارت إلى رغبة بوفون في مواصلة اللعب وعدم الاعتزال، وما ساعده على ذلك تلقيه عدة عروض من البرازيل والصين وألمانيا وتركيا.

ولكن سكاي أوضحت أن جيجي لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الصيني، بينما يبدو فيناربهتشه التركي النادي الأكثر رغبة في ضمه حتى الآن.

بوفون (41 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا بعد أن أنهى مسيرته مع يوفنتوس في صيف 2018، وخاض في موسم واحد 25 مباراة مع الفريق الفرنسي، وحافظ على شباكه 9 مرات.

الحارس الإيطالي المخضرم ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، إذ شارك في 17 مباراة خلال المسابقة المنقضية.

ورحل بوفون عن صفوف يوفنتوس عقب مسيرة استمرت ما يقارب 17 عاما منذ 2001 بعدما خاض إجمالا 656 مباراة بقميص السيدة العجوز، حقق خلالها 18 لقبا، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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