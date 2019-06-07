تقرير: يوفنتوس يطلب استعادة بن عطية

وحسب صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، فإن يوفنتوس طلب بالفعل استعادة مهدي بن عطية من فريق الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبدأ التواصل مع اللاعب لتلك الخطوة.

بن عطية رحل عن يوفنتوس خلال انتقالات يناير الماضي، منتقلا إلى فريق الدحيل، لكن الآن ومع اعتزال أندريا بارزالي وانتهاء استعارة مارتن كاسيرس من لاتسيو، ربما يكون المدافع المغربي بمثابة الحل الأمثل للفريق.

صاحب الـ32 عاما لم يكن على وفاق مع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، لكن أليجري أعلن رحيله عن الفريق في انتظار استقدام مدرب جديد للموسم المقبل.

وسبق لبن عطية اللعب مع يوفنتوس منذ 2016 قادما من بايرن ميونيخ، وحقق معهم لقب الدوري ثلاث مرات، بالإضافة لكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرة.

ويستعد بن عطية للمشاركة رفقة أسود الأطلس في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر خلال الصيف الجاري.

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