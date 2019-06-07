رئيس وزراء إثيوبيا في السودان لمحاولة حلّ الأزمة السياسية

الخرطوم-العنوان

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة للقيام بوساطة بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم الذي ازداد الضغط الدولي عليه بعد القمع الدامي للتظاهرات هذا الأسبوع.

ومنذ بداية الأسبوع، بقيت شوارع الخرطوم شبه خالية إذ تحدّث عدد من السكان عن حالة “رعب” بسبب وجود “قوات الدعم السريع”. وحدها بعض المحال التجارية فتحت أبوابها الجمعة في حين كانت حركة السير خفيفة.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يلتقي آبي أحمد قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة بدأت في ديسمبر.

ويُفترض أن يلتقي بعدها قادة الحركة الاحتجاجية الذين لا يزالون مصممين على الحصول على نقل السلطة إلى المدنيين.

وقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الدقير “تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي وسنلبي الدعوة”.

وبعد فشل المحادثات بين الجنرالات وقادة الاحتجاجات، فرّقت قوات الأمن الاثنين بالقوة اعتصاماً مستمراً منذ السادس من أبريل أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وأدت أعمال القمع إلى مقتل 113 شخصاً على الأقل، معظمهم كانوا يشاركون في الاعتصام، بحسب حصيلة أخيرة نشرتها لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يقود التظاهرات. من جهتها أفادت السلطات السودانية عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً.

المصدر-وكالات

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